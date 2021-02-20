الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ" وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ" الدستور "، أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن مقارنة بالأيام الماضية، متابعًا: "سيكون مائلًا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلًا".





تفاصيل حالة الطقس غداً الأحد وأضاف أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية سيكون مائل للبرودة نهارًا، وعلى السواحل الشرقية بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".





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وتوقع أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، ودافئ على الجنوب نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".









كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية وانحسار الأمطار بدءً من غدًا الأحد على السواحل الشمالية الغربية.