القصة الكاملة لمشروع «التجلي الأعظم» في سيناء

هنا على أرض سيناء وبالتحديد في وادي طوى اختار الله التجلي فتحولت، سيناء منذ هذه اللحظة إلى أرض مباركة، اختارها الله دون غيرها ليحدث منها موسى ويتجلى للجبل الذي وقف موسى بجواره، إلا أن هذا التميز الذي حباه الله للمنطقة، لم يستغله العاملين فيها لجذب انتباه العالم كله للأرض المباركة، ورغم اهتمام السياح من كل الديانات بزيارة سيناء وبالتحديد منطقة سانت كاترين إلا أنه لا يتوافق مع أهميتها، حتى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بها.أصدر الرئيس توجيهاته إلى الحكومة بالاهتمام بتطوير منطقة سانت كاترين لجذب السياحة إليها ومنها منطقة التجلي الأعظم، وتستعرض "الدستور" القصة الكاملة لمشروع التجلي الأعظم الذي تعمل الحكومة عليه.بدأ التخطيط لمشروع التجلي الأعظم في أغسطس من العام الماضي، عندما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الإسكان، ووجه بالاهتمام بتطوير مدينة سانت كاترين، ووضع بعدها وزير الإسكان مخطط مشروع التجلي الأعظم، ليكون مشروعا ضخما للسياحة الروحية لأصحاب الديانات السماوية الثلاث، وسيكون رمزا للتسامح بين شعوب العالم دون تمييز بسبب دين أو عرق، وسيقترن المشروع بتحديث جميع مرافق المنطقة والبنية الأساسية الخاصة بها، بالإضافة لمد الطرق وتوسيعها لجميع المدن الممتدة من دهب ونويبع وحتى سانت كاترين التي سيتم كذلك تطوير مطارها حتى يتم استيعاب الزيادات المتوقعة في الحركة السياحية والتي يمكن أن تكون أحد آثار التطوير وتفعيل المشروع الروحاني.ووضعت خطة تنمية سانت كاترين في منتصف عام 2018، وخلال عدة أشهر انتهت وزارة الآثار بالتعاون مع الوزارات المعنية من المرحلة الأولى من مشروع تطوير وادي دير سانت كاترين، ضمن خطة متكاملة لتطوير الدير، والمنطقة المحيطة بها، ووضعهما على الخريطة السياحية، وتضمنت تعبيد الطرق المؤدية إلى دير سانت كاترين وجبل موسى، وعمل موقف للأتوبيسات السياحة والسيارات، ورفع كفاءة جميع الخدمات بالمنطقة من البازارات والحمامات والعيادة، ووضع نظام تأمين إلكتروني مجهز بأجهزة (x - ray) متصلة بغرفة تحكم، وغرفة مراقبة إلكترونية متصلة بالكاميرات الموجودة بالمنطقة.وجاء مشروع التجلي الأعظم كجزء من خطة الحكومة لتطوير سانت كاترين وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي، ويهدف مشروع التجلي الأعظم إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وهى منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى للطبيعة البكر.وتعد مدينة سانت كاترين أكثر مدن سيناء ازدحامًا بالسكان، كما أنها مقصد سياحي متنوع حيث تشتهر المدينة بالسياحة الدينية وسياحة السفاري وتسلق الجبال ويوجد بها دير سانت كاترين وجبل موسى ومقام النبي هارون وغيرها من الآثار الدينية والتاريخية التي تعبر عن مختلف العصور التي مرت بها مصر.