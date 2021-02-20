محافظ الوادي يوقع عقد إنشاء منطقة لوجستية مع «أورانج بي جلوبال»

شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة، توقيع عقد شراكة بين الوزارة والمحافظة وشركة أورانج بي جلوبال اليونانية كبرى الشركات الأوروبية في زراعة الموالح، لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة (زراعية - صناعية - تجارية) على مساحة 10 آلاف فدان كمرحلة أولى وتعد أول استثمارات أجنبية على أرض المحافظة بالشراكة مع البنك الزراعي المصري وشركة الريف المصري.يأتي هذا تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية والعمل على جذب استثمارات اجنبية بالشراكة مع الجانب المصري.وصرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المشروع يشمل إستصلاح وزراعة ١٠ آلاف فدان بالموالح " البرتقال- الليمون - جريب فروت – ماندرين- رمان – فراولة – طماطم" وبعض الأعشاب، وفقًا لطبيعة الاراضي، وإنشاء مصانع لتحويل هذه المنتجات الى عصائر وتصديرها للخارج بإستثمارات تقدر ب ملياري جنيه،حيث ستتضمن هذه المنطقة إنشاء مصانع ومحطات تصدير بالمحافظة، مما يعزز حجم الصادرات المصرية بالعملات الأجنبية، ويساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المستهدفة من المشروع تبلغ 50 ألف فدان.