سيامة كاهن بإيبارشية نجع حمادى

ترأس نيافة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، صلاة القداس الإلهي، بدير القديس الأنبا بضابا في نجع حمادي.وخلال القداس سيم نيافته الشماس ميلاد بشرى كاهنًا باسم القس صموئيل للخدمة بكنيسة الشهيدة دميانة بكوم البجا.شارك في الصلوات بعض الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة وأفراد الشعب.