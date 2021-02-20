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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

سيامة كاهن بإيبارشية نجع حمادى

السبت 20/فبراير/2021 - 08:59 م
سيامة كاهن بإيبارشية
سيامة كاهن بإيبارشية نجع حمادي
مونيكا جرجس
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ترأس نيافة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، صلاة القداس الإلهي، بدير القديس الأنبا بضابا في نجع حمادي.

وخلال القداس سيم نيافته الشماس ميلاد بشرى كاهنًا باسم القس صموئيل للخدمة بكنيسة الشهيدة دميانة بكوم البجا.

شارك في الصلوات بعض الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة وأفراد الشعب.

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