وزيرة التضامن تكرم بطل رحلة الصعود لجبل الجلالة بالدراجة

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مجلس إدارة جمعية العالم بيتى، ومسئولى جمعية أحبابنا الصغار لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتكريم ياسين عبداللطيف"متلازمة دون" بطل رحلة الصعود لجبل الجلالة بالدراجة.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف 10 آلاف جنيه لياسين عبد اللطيف، تقديرًا من الوزارة لإصراره على تحقيق حلمه بالصعود لجبل الجلالة بالدراجة وإصراره على الدمج فى المجتمع، موجهة فى الوقت ذاته الشكر لأسرته على اهتمامهم به وتحفيزه على الدمج فى المجتمع، ولجمعية العالم بيتى، لتدريبه وتأهيله نفسيًا ورياضيًا بالتعاون مع جمعية أحبابنا الصغار لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة بمتلازمة داون، خاصة الشباب والنشء.



وأضافت نيفين القباج أنها تتمنى تكرار تجربة ياسين، ويعد نموذجًا إيجابيًا يجب أن يحتذى به الجميع لإصراره على النجاح والدمج فى المجتمع، مشيرة إلى أن الدولة توفر كل إمكانياتها لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، مشددة على أنه فى إطار هذه الجهود، سيتم توزيع 2000 لابتوب ناطق، بالإضافة إلى توزيع دراجات لممارسة الرياضة لذوى الاجتياجات الخاصة،تحت إشراف المتخصصين.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك تعاونَا مع الجمعيات التى لديها قدرات فى مجال التأهيل، مشيدة بجمعية العالم بيتى فى تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وجهودها فى خدمة أهالى منطقة الخليفة وسكان المقابر، موجهة بدعم الجمعية بـ40 دراجة لذوى الاحتياجات الخاصة والأسوياء لتنفيذ برنامجها فى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع.



ووجه مجلس إدارة جمعية العالم بيتى الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لحرصها على استقبال وتكريم ياسين، مؤكدين أن ذلك سيكون رسالة وحافزًا لذوى الاحتياجات الخاصة على الدمج فى المجتمع وصناعة النجوم مثل ياسين.



ونجح ياسين عبد اللطيف "متلازمة داون،" ١٧ عامًا، فى تحقيق حلم صعود جبل الجلالة بالدراجة، حيث قامت جمعية العالم بيتي بتدريبه وتأهيله نفسيًا وبدنيًا، وتولت جمعية أحبابنا الصغار تدريبه علي التخاطب، وتحقق حلم ياسين في ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ بصعود جبل الجلالة بالدراجة، مع ٧٥ من أقرانه والمتطوعين، حيث وصل ياسين لأعلي قمة جبل الجلالة علي ارتفاع ٧٠٠ متر من سطح البحر.