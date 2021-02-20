السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة التزوير في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية توكيل شهر عقاري ورخصة سيارة ملاكي علي غير الحقيقة.ترجع أحداث القضية رقم 1060 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه ثانٍ، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة يفيد بتزوير المتهم توكيل بيع ورخصة سيارة بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة إلى قيام المتهم س.ع.م، عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بالاتفاق مع مجهول- بالتزوير في محررات رسمية توكيل سيارة رقم 2460 حرف أ لسنة 2017 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق شبين الكوم والتزوير الرخصة المضبوطه برقم 449214 ملاكي الإسكندرية والمنسوب صدورها لوحدة مرور المنتزه، واستعمل تلك المحررات في بيع السيارة محل الواقعة.وتبين من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الرخصة محل الواقعة المنسوبة لوحدة مرور المنتزه مزورة عن طريق طباعة مغايرة للتقنيات، وأن البصمات الثلاثة المنسوبة لقالب ختم شعار الجمهورية لمكتب توثيق شبين الكوم علي غير الحقيقة، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.