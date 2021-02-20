«الركوب مجانًا».. مبادرة حمدي لمساعدة ذوي القدرات بإمبابة

يتسابق المصريون في فعل الخير، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا منذ عام تقريبًا فمنهم من يقوم بتوزيع الطعام علي المحتاجين ومنهم من يوفر العلاج للمرضي ومنهم من يساعد بمبلغ مالي.تختلف طرق الخير بين المصريين لكن في النهاية يكون الهدف واحد وهو المساعدة، ومن هذه الأمثلة شاب يدعي محمد صاحب عبارة الركوب مجانًا لغير القادرين.يحكي محمد حمدي، سائق توك توك بعزبة المطار بإمبابة أنه بدأ تلك المبادرة بعد وفاة شقيقه الأكبر: "حسيت أن الآخرة قريبة وحبيت أعمل خير يبقي بعد وفاتي"، وقام بتعليق ورقة على مركبته الذي يعمل عليه مكتوب عليها: "الركوب مجانًا لغير القادرين" حيث يرى أن الكثير من سكان منطقته يعانون من زيادة الأجرة لذلك أراد مساعدتهم.أشار إلى أنه يعمل على توك توك ولا يمتلكه ويقوم بدفع 100 جنيه في اليوم لصاحبه: "أنا مش بكسب فلوس كتير بس بكسب دعوة حلوة من الناس، ويحلم أن تنتشر المبادرة بين سائقي التوك توك والسيارات لمساعدة كل الفقراء والمحتاجين.