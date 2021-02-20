محافظ المنوفية يلتقي برلمانيين ويصطحبهم في جولة ميدانية بشبين الكوم

ضافة إلى إنشاء 3 أسواق حضارية بمراكز الباجور والشهداء وسرس الليان، مشيرًا الى أنه سيتم تعميم تلك المشروعات بنطاق مراكز ومدن المحافظة وجار إعداد لطرح مشروعات مماثلة.



وفي قطاع تحسين البيئة فقد بلغت جملة الاستثمارات في هذا القطاع ما يزيد على (310) ملايين جنيه تم ضخها في مشروعات رفع تراكمات القمامة من 7 مقالب في قويسنا وتلا ومنوف وبركة السبع، ورفع ما يزيد على 2،5 مليون طن تراكمات قمامة، وإنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين بمركزى بركة السبع وتلا، وكذا إنشاء مصنع تدوير القمامة بمدينة قويسنا، وإنشاء خلية جديدة بالمدفن الصحي بكفر داود بالسادات تكفي لاستيعاب تراكمات قمامة لمدة 10 سنوات، فضلا عن توريد 45 معدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة تتضمن تدعيم وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة بنطاق المحافظة.



هذا وقد أهدى أعضاء مجلس النواب درعا للمحافظ تقديرا لمجهوداته في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن تواصله الدائم والفعال على كافة المستويات.

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذا التكريم الذي يعطيه دفعة معنوية لمواصلة العمل، مؤكدا أنه يؤدي رسالة يتمنى فيها تحقيق رضا الله ثم المواطنين وأنه يسعى دائما لتحقيق أفضل خدمات ممكنة للمواطنين، كما أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به النواب لإعلاء وتنظيم نهج الإصلاح والتطوير والالتزام الثابت بدعم القانون، مؤكدا التعاون المثمر والبناء لتحقيق تطلعات شعب المنوفية، مشيرا الى مساندة كافة أجهزة المحافظة التنفيذية لجموع البرلمانيين لإعلاء شعار خدمة المواطن.



وعلى هامش اللقاء، اصطحب محافظ المنوفية أعضاء مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم في جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع، حيث تفقدوا أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد من شوارع حي غرب شبين الكوم، وشملت منطقة بحري شارع مسجد المغفرة، شوارع تقسيم الشرطة، شارع نادي الجمهورية، ووجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بضرورة تكثيف الأعمال وتزويد عدد ورديات منظومة النظافة لرفع كافة التراكمات ومخلفات القمامة بالمنطقة، كما تفقدوا أعمال رصف ورفع كفاءة شارع صبري أبو علم، وأعمال تطوير البلدورات والأرصفة بترعة المسلك تمهيدًا للرصف.



كما شملت الجولة تفقد شارع ياسين عبدالغفار ومتفرعات شارع جمال عبد الناصر القبلي وكوبري عمر أفندي وحديقة الطفل وشارع دنشواي ومتفرعاته بالعزبة الغربية، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المقرر لنهو الأعمال، وتم تفقد شارع اسكاروس القبلي ومتفرعاته، ووجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بسرعة رفع كافة مخلفات القمامة بالمنطقة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، وتفقد شارع الماي بمنطقة المقابر بالعزبة الغربية، ووجه المحافظ بعمل حصر شامل لكافة الشوارع الرئيسية بالمقابر لرفع كفاءتها من خلال تركيب بلاط الإنترلوك وتزويد الأعمدة الإنارة وكشافات جديدة.

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب الجدد بمكتبه بالديوان العام.وتناول اللقاء أهم الإنجازات وأعمال التطوير في كافة القطاعات التي تتم على أرض محافظة المنوفية، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة.وفي بداية اللقاء، أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في خدمة المحافظة وأبنائها، مضيفا أن اللقاء من أجل التعاون الدائم والوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.وتناول اللقاء عرضا تقديميا وفيلما تسجيليا لأهم الإنجازات والأعمال التي تمت على أرض محافظة المنوفية، وكذا حجم الاستثمارات منذ بداية عام 2019 وحتى الآن في كافة القطاعات المختلفة وفي شتى المجالات.وأكد محافظ المنوفية أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياته، ومن هذا المنطلق تم بدء العمل في 3 محاور رئيسية وهي رصف الطرق وتحسين البيئة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، ففي قطاع الرصف شهدت محافظة المنوفية طفرة هائلة لرصف ورفع كفاءة شبكة الطرق في نطاق وحداتها المحلية، حيث تخطت استثمارات الرصف للعام المالي الحالي أكثر من مليار و200 مليون جنيه، تم تخصيص 882 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وشوارع داخل المدن ومداخل القري ورد الشيء لأصله بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى خطة الهيئة العامة للطرق والكباري لرصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية التابعة للهيئة بمبلغ 327 مليون جنيه ومن أهمها طريق شبين الكوم – الباجور، الباجور – اشمون، فضلا عن تخصيص 300 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق العشوائية بنطاق حي غرب شبين الكوم، مؤكدًا أنه جار حاليًا العمل في تطوير الحدائق، حيث تم إنشاء 10 حدائق نموذجية جديدة بنطاق المحافظة وإنشاء 4 مواقف نموذجية بنطاق الشهداء ومنوف وتلا وبركة السبع، بالإ