غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

تحركت حملة مكبرة برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر سعد بدمياط، ضمن الحملات اليومية المستمرة بمدينة كفر سعد، وذلك لتنفيذ إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بمشاركة إيمان يوسف، نائب المدينة، وبمرافقة وكيل الإدارة التعليمية بكفر سعد صلاح غانم، ورائد سامي مسئول المتابعة ومسئولي الإشغالات والأزمات بالمدينة.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المراكز التي تدار للدروس الخصوصية، وتم تحرير محاضر فورية واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.