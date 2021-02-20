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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معالجة هبوط مواسير الصرف الصحي بالعجميين

السبت 20/فبراير/2021 - 09:25 م
معالجة هبوط مواسير
معالجة هبوط مواسير الصرف الصحي
الفيوم - زينب علاء
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات تمكنت خلالها من رفع ٣٠٠ طن قمامة ومخلفات، وإزالة لافتات وإعلانات مخالفة.

وقال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، إن الحملة استهدفت منطقة شربا والفنية والبغدادي والقزاز بالعجميين والمحارقة وعرابي وعاشور بالنصارية، وداخل القرية ووسط البلد وطريق المقابر والطريق السياحي بسنرو القبلية ومناطق الزواتين والمطحن والمرور وصفية الشيخ والشونة بالمدينة، وتمكنت الحملة من رفع ٣٠٠ طن قمامة وأتربة، كما تم رفع وإزالة إعلانات مخالفة ولافتات غير مرخصة بشوارع المدينة.

وتابع رئيس المركز، انتظام سير العمل بمشروعات المركز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على المشكلات التى قد تعوق سير العمل، بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم فرد طبقة السن وتمهيدها وتسويتها ضمن أعمال الرصف بطريق الفاروقة السبيل بالوحدة المحلية بابوكساه والمؤجلة سابقا لحين انتهاء أعمال إحلال وتجديد خط المياه بطول ٨٥٠ مترا لتجنب قطع وتكسير الأسفلت الجديد وحفاظًا على المال العام، كما تمت مراجعة محابس الغاز والكابلات الأرضية لخطوط التليفونات.

وتحديد عدد ٤٣ مطبق صرف صحي سيتم رمي السن أعلاهم ووضعه علامات فسفورية لتحديد أماكن المطابق لتعليتها، تحت إشراف إبراهيم أبوطالب رئيس الوحدة.

كما تابع انتظام العمل بمشروع الصرف الصحي بشكشوك ومحطة المعالجة ومحطة الرفع وشبكات الصرف الصحي، تحت إشراف وصفي الشيمي نائب رئيس المركز، وسعاد السيد رئيسة الوحدة، وفيما يخص الوحدة المحلية بالعجميين، تتم معالجة الهبوط الأرضي بمواسير الصرف الصحي وتعلية وترميم الغرف والآبار بالتعاون مع عمال ومعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ومرفق مياه الشرب والصرف الصحى بأبشواي، وذلك لإنهاء الأعمال قبل أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي وأعمال الرصف بالطريق، تحت إشراف محمد رجب رئيس الوحدة.

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