رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يندد بالعنف في بورما

السبت 20/فبراير/2021 - 07:52 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت بأعمال العنف الدامية المتزايدة في بورما، بعد مقتل متظاهرين عندما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية على المحتجين، وأكّد أنّ التكتل "سيتخذ القرارات المناسبة".

وكتب بوريلفي تغريدة "أدين بشدة العنف الذي يمارسه الجيش ضد المحتجين المدنيين السلميين.. أحث الجيش وجميع قوات الأمن في بورما على وقف العنف ضد المدنيين على الفور".

وأشار إلى أنّ اجتماعًا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الإثنين "سيناقش، الأحداث الأخيرة في بورما لاتخاذ القرارات المناسبة".

وجاءت تعليقاته بعدما أطلقت قوات الأمن في ماندالاي، ثاني كبرى مدن بورما، الذخيرة الحية والرصاص المطاط على محتجين مناهضين للمجلس العسكري في البلاد، الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في انقلاب 1 فبراير.

وقال مسعفون إن شخصين قتلا أحدهما صبيًا أصيب برصاصة في الرأس.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن علقت الجمعة على مقتل متظاهر آخر برصاصة حية في الرأس خلال تظاهرة في 9 فبراير.

ودعت متحدثة إلى إجراء تحقيق "شفاف" في حادث القتل حتى يتسنى "محاسبة المسئولين عن أفعالهم".

وقال مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي إن اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي الإثنين قد يتجه إلى فرض عقوبات على مسئولي الجيش البورمي.

موضوعات متعلقة

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

أخبار اجتماع وزير التعليم العالي اليوم

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

الصور

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية سيناء

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وفاة النحات الإيطالي صاحب تمثال الثور البرونزي رمز وول ستريت بنيويورك

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

أوجست.. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

أيام زمان

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
المزيد

الثقافة

مجدي أحمد علي: تعاون مع أنس الوجود لإخراج عمل سينمائي من كتابات صبري موسى

استمرار فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالمنيا

جمال الشاعر: صبري موسى راهب في محراب الكتابة

شريف الجيار: صبري موسى حجز له مكانًا بين كبار الأدباء