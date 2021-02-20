الاتحاد الأوروبي يندد بالعنف في بورما

ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت بأعمال العنف الدامية المتزايدة في بورما، بعد مقتل متظاهرين عندما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية على المحتجين، وأكّد أنّ التكتل "سيتخذ القرارات المناسبة".وكتب بوريلفي تغريدة "أدين بشدة العنف الذي يمارسه الجيش ضد المحتجين المدنيين السلميين.. أحث الجيش وجميع قوات الأمن في بورما على وقف العنف ضد المدنيين على الفور".وأشار إلى أنّ اجتماعًا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الإثنين "سيناقش، الأحداث الأخيرة في بورما لاتخاذ القرارات المناسبة".وجاءت تعليقاته بعدما أطلقت قوات الأمن في ماندالاي، ثاني كبرى مدن بورما، الذخيرة الحية والرصاص المطاط على محتجين مناهضين للمجلس العسكري في البلاد، الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في انقلاب 1 فبراير.وقال مسعفون إن شخصين قتلا أحدهما صبيًا أصيب برصاصة في الرأس.وسبق للمفوضية الأوروبية أن علقت الجمعة على مقتل متظاهر آخر برصاصة حية في الرأس خلال تظاهرة في 9 فبراير.ودعت متحدثة إلى إجراء تحقيق "شفاف" في حادث القتل حتى يتسنى "محاسبة المسئولين عن أفعالهم".وقال مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي إن اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي الإثنين قد يتجه إلى فرض عقوبات على مسئولي الجيش البورمي.