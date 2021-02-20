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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام يزور أهرامات الجيزة

السبت 20/فبراير/2021 - 08:50 م
رئيس الاتحاد الدولي
رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام
رامى حسين
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استقبلت منطقة آثار الأهرام، السبت، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، والذي كان في استقباله أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، حيث اصطحبه في جولة بدأت بزيارة الهرم الأكبر.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام انبهاره بضخامه الهرم، متسائلًا عن طريقة تشييده وعدد أحجاره.

خلال الجولة، حرص رئيس الاتحاد على التقاط العديد من الصور التذكارية بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبوالهول، كما استمع لشرح عن تاريخ تمثال أبوالهول وطريقة نحته، معربًا عن إعجابه الشديد بالتمثال وسعادته بزيارة أهرامات الجيزة.

في سياق متصل، زار اليوم علي مشعل المدون السعودي أهرامات الجيزة، معربًا عن سعادته بمشاهدة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول، كما حرص تسجيل هذه الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

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