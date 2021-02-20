862 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 183322، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة اليوم نتيجة الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1039.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".وأوضح السند أن هناك 146 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 934 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 171260 حالة.