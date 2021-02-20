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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب ببنها

السبت 20/فبراير/2021 - 07:54 م
جثة
جثة
كتب صلاح حسنى
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كشفت تحريات إدارة المباحث الجنائية، بمديرية أمن القليوبية، بواقعة العثور على جثة شاب ملقاة بجوار مدرسة الشيماء، بمنطقة الفلل ببنها، عن العثور على سرنجة وتذكرة هيروين بجوار جثة المجنى عليه، يرتدى كامل ملابسه ولا يوجد به أي إصابات بأنحاء جسده.

ودلت التحريات، أن المتهم توفى نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة، أدت إلى وفاته، حيث تبين آثار حقن في منطقة الذراع والبطن، وبإجراء الفحص عن هوية المجنى عليه تعرف عليه والده ويدعى "ا. م" 57 عامًا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من الرائد أحمد حمدى، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بعثور الأهالي على جثة شاب متوفيًا ومرتدى جميع ملابسه، وبجانبه سرنجة، وملقى بجوار مدرسة الشيماء دائرة القسم.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى "ط. م" 32 عامًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أمرت نيابة قسم ثان بنها، بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات شمال بنها، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الشاب، والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ذلك.

كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.

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