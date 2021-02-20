937 إصابة بكورونا في كوبا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية السبت تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية - في نسختها الإنجليزية - عن وزارة الصحة القول إن اجمالي الإصابات ارتفع إلى 43 ألفا و484 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 291 حالة، بعد تسجيل أربع وفيات جديدة.وبلغت الحالات النشطة 4947 حالة ويوجد 31 حالة خطرة و28 حالة حرجة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 38 ألفا و190 حالة.