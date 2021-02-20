ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم الرغامة بأسوان لـ8

ارتفع، مساء اليوم السبت، عدد مصابي حادث تصادم سيارة بسور بطريق الرغامة التابع لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، لـ8 أشخاص، وجارٍ نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وتلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بتصادم سيارة أجرة "كبود" في سور الرغامة التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بشكل مبدئي، وارتفع أعداد المصابين لـ8 أشخاص، وجارٍ نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.