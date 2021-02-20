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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علماء: جرعات أسترازينيكا تعمل بصورة أفضل إذا زادت الفترة الفاصلة بين الجرعتين

السبت 20/فبراير/2021 - 06:52 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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صرح العلماء الذين طوروا لقاح أسترازينيكا أكسفورد بأن اللقاح يكون أكثر فعالية إذا كان هناك فاصل زمني لا يقل عن 12 أسبوعا بين تلقي الجرعتين الأولى والثانية.

وكتب أندرو بولارد رئيس فريق تطوير اللقاح وهو من جامعة أكسفورد، في مقال نشرته مجلة " ذا لانسيت " الطبية أمس الجمعة: "قد يكون للفاصل الزمني البالغ ثلاثة أشهر بين الجرعين مزايا مقارنة ببرنامج يعتمد على فترة قصيرة بين الجرعتين، وذلك بهدف إعطاء لقاح مضاد للجائحة لحماية أكبر عدد من الأفراد بين السكان في أقصر وقت ممكن عندما تكون الإمدادات شحيحة، مع تحسين الحماية أيضا بعد تلقي جرعة ثانية".

وتدعم نتائج التجارب السريرية التي أجريت مؤخرا، وشارك فيها أكثر من 17 ألف شخص في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، استراتيجية الحكومة البريطانية بالسماح بفاصل زمني أطول بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا.

وأظهر اللقاح معدل فعالية بنسبة 81 % مع فاصل زمني لا يقل عن 12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية، مقارنة بـ 55 % لفعاليته بفاصل ستة
أسابيع بين الجرعتين.

وتوصى اللجنة الألمانية الدائمة للتطعيم حتى الآن بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا بعد ما يتراوح بين 9 و12 أسبوعًا من الجرعة الأولى.

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