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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«نجوم إف إم» تُحذر من انتحال اسم الشركة للنصب على المواطنين

السبت 20/فبراير/2021 - 07:33 م
نجوم إف إم
نجوم إف إم
منار إبراهيم
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نشرت شركة النيل للإنتاج الإذاعي "نجوم إف إم ونايل إف إم" تحذيرًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، من انتحال أحد الأشخاص اسم الشركة والادعاء بتمثيلها للنصب على المواطنين مقابل الاتصال بالفنان تامر حسنى من خلال خدمة الواتس آب.

وأكدت إذاعة "نجوم إف إم" في البيان أنه على جمهورها عدم تحويل أي مبالغ مالية لأى رقم ينتحل صفة الشركة، وأنها اتخذت كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها وحقوق جمهورها ووقف عملية النصب على المواطنين من خلال استغلال اسم إذاعة "نجوم إف إم" وجمهورها العريض في جميع أنحاء مصر.

وأضاف بيان نجوم إف إم: "مع تحمل المسئولين عن عملية النصب عن كل الآثار القانونية الجنائية منها والمدنية التي قد تقع على الشركة والفنان".

من جانبه، أعاد الفنان تامر حسنى نشر البيان عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه: "شكرًا نجوم إف إم على سرعة الاهتمام واتخاذ القرارات الصارمة لحماية جمهورنا".

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