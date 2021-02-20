«الأوقاف» ترد على تصريحات منسوبة للوزير حول تنظيم النسل

تناقلت بعض صفحات موقع فيسبوك، تصريحات مفبركة منسوبة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حول تنظيم النسل.وأكدت وزارة الأوقاف، أن ما تداولته بعض الصفحات الخبيثة المأجورة مما تنسبه كذبًا وزورًا إلى وزير الأوقاف – من أن سعي بعض الناس لمعالجة تأخر الإنجاب وحرصهم على ذلك نوع من أنواع القنوط من رحمة الله وعدم الرضا بقضائه – هو محض كذب وافتراء وخلط وتشويه لا يصدر إلا من جماعات الفتنة والكذب والشر والضلال والكيانات العميلة المأجورة، مؤكدة أنه لا يمثل الوزير ولا الوزارة سوى الصفحة الرسمية لها فقط، محذرة من تداول الأخبار عبر المواقع والصفحات المجهولة المضللة.