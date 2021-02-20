حجز سائق وعاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة في المرج

أمرت نيابة المرج، اليوم السبت، بحجز سائق وعاطل ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بمنطقة المرج.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "رضا. م" سائق، و" أيمن. ع"، عاطل، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٣٠٠ جرام، ٤٧٠ قرص ترمادول مخدر قبل ترويجها بمنطقة المرج.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط سائق وعاطل وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.