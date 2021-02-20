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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

صحفية مصرية تتصدر قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم

السبت 20/فبراير/2021 - 10:27 م
هادي الخطيب
هادي الخطيب
غادة موسى
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أصدرت مجلة التايم أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم لهذا العام، ويقول دان ماكساي مدير التحرير: "كل شخص في هذه القائمة يستعد لصنع التاريخ، وبالفعل لقد فعلوا الكثير".

تتكون القائمة من أطباء وعلماء يكافحون فيروس كورونا، ويدافعون عن المساواة والعدالة، يشاركون رؤاهم حول حاضرنا ومستقبلنا، ومن بينهم أربعة دعاة ومبتكرين عرب.

ـ الصحفي السوري هادي الخطيب
وصل الخطيب إلى قائمة TIME's Advocate لمساهمته الهائلة في جمع وحفظ والتحقق من السجلات الرقمية لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.


ـ الصحفية المصرية نادين أشرف
عندما أصبحت صحفية لأول مرة في مصر عام 1990، علمت نادين أن النساء لم يبلغن عن اغتصاب أو اعتداء جنسي، فهم يشعرون بالخجل الشديد ويخشون ألا تصدقهم الشرطة.

أسست نادين Assault Police في يوليو 2020، والتي تعتبر منصة لمئات من الناجيات للتحدث عن العنف الجنسي في المنزل وفي العمل وفي الدوائر الاجتماعية.


ـ المهندسة المعمارية سمية فالي
كانت تدرس الهندسة المعمارية في موطنها جنوب إفريقيا، وكان معروفا أن العمارة تنتمي للغرب.

قبل خمس سنوات، أطلقت الاستوديو الخاص بها كونترسبيس، في جوهانسبرغ، لتطوير لغة تصميم تعترف بالقارة الأفريقية وتحتفي بها، وفي عام 2019 أصبحت أصغر مهندسة معمارية تحصل على واحدة من أكبر الجوائز في مجالها.


ـ سارة الأميري
كانت سارة الباحثة الرئيسية في مشروع إطلاق مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر، وبالإضافة إلى عملها في إرسال مركبة فضائية إلى المريخ وهو إنجاز بارز منذ أكثر من ست سنوات، تشغل الأميري منصب وزيرة الإمارات للعلوم المتقدمة، وتعمل كمبعوث عالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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