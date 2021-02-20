جريحان و5 قتلى في 3 تفجيرات هزت كابول

هزت ثلاثة تفجيرات كابول، السبت، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، بينهم عناصر من قوات الأمن الأفغانية ومدنيون، على ما ذكرت الشرطة الأفغانية.قال المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامرز لوكالة فرانس برس "انفجرت ثلاثة ألغام" في كابول "وقتل خمسة اشخاص وأصيب اثنان آخران".أدى الانفجار الأول إلى إصابة مدنيين اثنين وأودى الثاني بحياة "جنديين وامرأة" وقُتل في الثالث ضابط شرطة، وفق الناطق.ووقعت الانفجارات الثلاثة بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحا في ثلاثة أحياء منفصلة.أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان هذه الحصيلة.ذكرت عدة مصادر أمنية أن اثنين على الأقل من ضحايا الهجوم الثاني يعملان لحساب وزارة الدفاع، التي رفضت تأكيد هذه المعلومات.ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجيرات التي فتح تحقيق بها، حسب الشرطة.وأصبح هذا النوع من الحوادث شبه يومي في العاصمة الأفغانية.واستهدف أول انفجارين مركبات خلال ساعة الذروة الصباحية، في نهج بات معهودا.ويأتي تصاعد العنف بالتزامن مع محادثات سلام انطلقت منذ سبتمبر في الدوحة بين طالبان والحكومة الأفغانية.وفشل المفاوضون بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويقوم المتمردون بمهاجمة القوات الأفغانية بشكل يومي.في كابول، تزداد وتيرة الهجمات التي تحصل وتستهدف شخصيات أفغانية من بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة.وقد حمّل المسؤولون الأفغان والأمريكيون حركة طالبان مسؤولية موجة العنف وهو ما نفته الحركة.ودفع تصاعد العنف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعلان مراجعة للاتفاق الموقع في فبراير 2020 في الدوحة مع طالبان الذي ينص على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بحلول مايو.وكان حفض عديد القوات الأمريكية إلى 2500 جندي في أوائل العام 2021، لكن حكومة بايدن أبدت استعدادها لمراجعة الاتفاق الموقع، من أجل "تقييم" احترام المتمردين لالتزاماتهم خصوصا.واتهمت واشنطن المتمردين بعدم الحد من العنف ولا قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة خلافا لما نص عليه الاتفاق.أعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الخميس أن حركة طالبان هي المسؤولة "بشكل واضح" عن العنف المتواصل في أفغانستان.وقال قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، خلال جولة في الشرق الأوسط، إن "العنف ليس موجها ضدنا ولا ضد أصدقائنا في حلف شمال الأطلسي، إنه موجه ضد الجيش والأجهزة الأمنية الافغانية وضد السكان"، مشيرا الى أن العنف مصدره "بشكل أساسي (حركة) طالبان".