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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة الليبية يستعرض منهجية تشكيل الحكومة مع المبعوث الأممى

السبت 20/فبراير/2021 - 08:17 م
عبدالحميد دبيبة
عبدالحميد دبيبة
وكالات
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استعرض رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة، خلال اجتماعه اليوم السبت، مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، المنهجية المتبعة في عملية تشكيل الحكومة، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وأكد دبيبة، أنه سيحرص من خلال هذه المنهجية، على تنفيذ كل الاستحقاقات المنتظرة من الحكومة وتعزيز حالة السلام والاستقرار والتنمية، معبرًا عن تفاؤله بإمكانية توظيف الإمكانات والموارد التي "تتمتع بها ليبيا بما يخدم المصلحة الوطنية، وينفض الغبار عن الكثير من معالم الحضارة والمدنية التي تأثرت سلبًا خلال السنوات الماضية بالأحداث السياسية والأمنية المختلفة".

كما أكد دبيبة عزمه استعادة ليبيا سيادتها الوطنية وامتلاك قرارها الوطني في المستقبل.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لدبيبة، تناول اللقاء الجوانب المتعلقة بكيفية الدفع بخارطة الطريق المتفق عليها إلى الأمام، وكذلك مناقشة مخرجات الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع كل من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وأعضاء المجلس والمجلس الأعلى للدولة، معبرًا عن أمله في تغليب أعضاء مجلس النواب للمصلحة الوطنية من خلال عقد جلسة خاصة مكتملة النصاب للنظر في جدول الأعمال المنتظر إنجازه حسب مخرجات الحوار السياسي.

وفيما يتعلق بملفات التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد رئيس الحكومة عزمه على تعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع البعثة، من أجل تبني استراتيجية مشتركة فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وكذلك الأوضاع الإنسانية في ليبيا.

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