محمد حامد يكشف تفاصيل أول تعاون مع شذى في «مقلوبة حياتي»

كشف المنتج محمد حامد، عن أول تعاون له مع المطربة شذى من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "مقلوبة حياتي".وقال حامد لـ"الدستور"، إن هذه الأغنية هي أول أعمال شركة كاسيت ميديا مع المطربة شذى ومن كلمات الشاعر أحمد الجندي وألحان مدين، وتوزيع عمر إسماعيل وتسجيل صوتي ماهر صلاح.وأضاف: "الأغنية من ضمن أغاني ميني ألبوم لشذى سيطرح في الصيف وتم التعاون مع الملحن والشاعر عزيز الشافعي والملحن محمد يحيى والشاعر أيمن بهجت قمر ومن الموزعين توما وجلال حمداوي وتميم وأحمد عبدالسلام".