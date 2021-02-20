تفاصيل تصالح محمد إبراهيم سليمان ومجدي راسخ مقابل مليار و315 مليون جنيه

وقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج- تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.وأعلنت النيابة عن أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، عقدت تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان ومحمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغًا قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحدًا وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.