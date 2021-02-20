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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: استيراد التقاوي عبء على الدولة والمزارعين

السبت 20/فبراير/2021 - 06:40 م
التقاوي
التقاوي
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن الوزارة تسعى للتعجيل بالبرنامج القومي لتقاوي الخضر، لافتًا إلى أننا نستورد نحو 98% من التقاوي وأن هناك 2% إنتاج محلي، حيث إن عملية استيراد التقاوى تمثل عبئًا على الدولة والمزارعين بسبب ارتفاع أسعارها، وهو ما جعل القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مشروع إنتاج تقاوي الخضر والحد من استيرادها.

أضاف حمودة لـ«الدستور» أن عدم تسجيل بعض أصناف الهجن من قبل نتيجة عدم وجود ميزانية معتمدة من بحوث البساتين، مؤكدًا أن العملية كانت تدار بالجهود الفردي واعتماد الباحثين على المجهود الفردي دون دعم من الوزارة، بينما تغير الوضع بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه تم تسجيل 23 نوعًا وصنفًا من التقاوي، مشددًا على أن هناك خطة للإكثار من الهجن والأصناف حتى يكون لدينا احتياطي من خطة الإكثار:"لكي يتم تسجيل صنف أو هجين فإنه يستغرق من 4 - 10 سنوات".

وشدد مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة على أن برامج التربية تستغرق وقتًا طويلًا من أصناف الخضر، لافتًا إلى أن الوزارة تهتم بحدائقها النباتية وهى حدائق الزهرية بالزمالك والحديقة النباتية بأسوان وحديقة انطونياس بالإسكندرية وهى حدائق أثرية لها قيمة علمية مثل حديقة النباتات في أسوان التي تضم 780 نوعًا نباتيًا.

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