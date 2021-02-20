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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شريف الجيار: صبري موسى حجز له مكانًا بين كبار الأدباء

السبت 20/فبراير/2021 - 07:21 م
شريف الجيار
شريف الجيار
ايهاب مصطفى
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قال الناقد شريف الجيار: إن صبري موسى كتب ليبقى، وهناك كثيرون يكتبون بشكل خطابي، واستطاع موسى أن ينحت اسمه في بنية الخطاب المتعدد ومعنى أنه يكتب السينما فقد حجز اسمه بجوار محفوظ وعبدالقدوس.

وأضاف خلال ندوة صبري موسى "تفرد إبداعي وتميز إنساني" بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك: حجز موسى مكانه بين كبار الكتاب في الكتابة الملحمية داخل بنية الرواية، مشروعه كان مشروعًا متصاعدًا، ولقد بدأ بإنسان الذات للوصول لما يعرف بالخير والحق والجمال والعدل المفتقد داخل حدود الوطن العربي، وانتقل للذات الأسطورة وتوظيفها للتعبير عن الواقع، وانتقل للمرحلة الطوباوية أو الخيال الشارد أو رواية العلمي، وبدأ من نهاد شريف ومن تخصصوا في الخيال العلمي وأنه برواية واحدة حفر اسمه.

وتابع: كان موسى يرى أن الإنسان ينبغي عليه التبرؤ من التراث البالي، وكيف يستطيع الإنسان استشراف المستقبل، والشيء الآخر هو علاقة الرجل والمرأة داخل البناء الروائي لدى صبري موسى، فالرجل متردد والمرأة تجسد حالة صمود.

وأكد الجيار: أرى بشكل متواضع أن السرد عند صبري هو كتابة سينمائية، لأنه يعتمد على اللغة البصرية في بنية السرد داخل الروايات، والدليل أن بنيتي القصة والرواية لديه تهيمن عليهما حالة الوصف، واستطاع توظيف اللغة بأشكال مختلفة مثل الفصحى في بنية السرد ثم العامية الراقية، ويؤكد أنه يملك بنية التجريب، لذلك هو كاتب حداثي مبكر.

ونوه الجيار إلى أن الرجل عند موسى يعيش في ضياع، و"السيد هومو" في حقل السبانخ مثال على ذلك، الرجل مستسلم للموروث ودائمًا ما يكون قلقًا، وهناك ثنائية ضدية تهيمن على الخطاب الروائي عند "صبري موسى" وهي الموروث والعصرنة وكيف يستقرأ الإنسان ماضيه، وأرى أن موسى يكتب لكي يحدد مستقبل الإنسان بشكل عام.

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