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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزارة التموين تبدأ مشروعها القومي لتوفير السلع (فيديو)

السبت 20/فبراير/2021 - 09:54 م
السلع
السلع
نرمين محمود الدهان
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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تدشين المشروع القومي لتوفير السلع التموينية وضبط المنظومة التمونيية بميكنة 1500 فرع من فروع شركات تجارة الجملة على مستوي الجمهورية.

وتقوم عملية الميكنة بتسجيل كافة بيانات التجار والسلع والصادر والوارد وهو ما يمنع أي مجال للتلاعب في الدعم.

بدوره، قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لـ«الدستور»، إن المشروع القومي لتوفير السلع التموينية وضبط المنظومة يأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي لضبط المنظومة السلعية وتطوير كافة شركات الجملة بالمحافظات، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي للسلع أصبح يتخطى الأربعة أشهر في كافة الفروع.

أضاف الوزير أن عملية الميكنة تقوم بإحكام الرقابة على الصادر والوارد بشكل يومي وبدقة كاملة ضمن مشروع التحول الرقمي الذي يسمح بإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع، مشددًا على أن كل ما يحتاجه التاجر يجده ويتم سداد أي عجز في نفس اليوم، لافتًا إلى ثبات الأسعار التمونيية منذ عام فالزيت 17 جنيهًا للتر، السكر 8.5 جنيه والأرز 8 جنيهات.

بلغ عدد المستفيدين من الدعم التمويني 64 مليون مواطن ويصل الدعم فيه 50 جنيهًا للفرد شهريا للسلع علي بطاقة الدعم.

يذكر أن البرومو قد أعده رمضان الشحات مسؤل التصوير الخارجى بالوزارة وأحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة وهاني العراقي مسؤل الإعلام بالوزارة.


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