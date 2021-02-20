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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملك سلمان للإغاثة ينفذ عددا من العمليات الإنسانية باليمن

السبت 20/فبراير/2021 - 06:37 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددا من العمليات الإنسانية بمحافظات اليمنية، وذلك في إطار المشروعات المتنوعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال المركز لدعم وتحسين قدرات المواطن اليمني لمواجهة الظروف المعيشية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المركز قام بتقديم أجهزة طبية لمركز العزل العلاجي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمستشفى الحياة العام في مديرية القطن بمحافظة حضرموت.

وأوضح مدير مستشفى (الحياة) الدكتور عادل جمعان بن سويد أنه تم تزويد المستشفى بجهازي تنفس اصطناعي، وهي من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية مزودة ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وجهاز مونتير، إلى جانب تركيب جهازي (infusion pump) مضخة محاليل و(Syringe pump).

وأكد أن الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون خلال الأيام الماضية الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار كورونا، مثمنا المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني.

كما قام مركز الملك سلمان بتوزيع 7 آلاف كرتونة تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة الحديدة.. وجرى توزيع 3 آلاف كرتونة في مديرية ناطع، و4 آلاف كرتونة تمور في مديرية قانية، استفاد من إجمالي التوزيع 7 آلاف أسرة.

كما قام مركز الملك سلمان بتوزيع 2800 كرتونة تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 2800 أسرة، وذلك في إطار مشروع توزيع 5 آلاف طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.

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