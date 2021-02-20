251 وفاة و14931 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 251 حالة وفاة و14 ألفًا و931 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقًا لما نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ تفشي الوباء إلى 95 ألفًا و486 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليونين و795 ألفًا و813 حالة.