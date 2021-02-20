إصابة 4 في حادث تصادم بأسوان

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر تصادم سيارة بسور بطريقة الرغامة التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بتصادم سيارة أجرة "كبود" في سور الرغامة التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بشكل مبدئي، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.