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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة الوفاق تبحث مع عقيلة صالح توحيد مؤسسات ليبيا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:06 م
أحمد معيتيق
أحمد معيتيق
محمد عمر
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اتفق أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم السبت، مع عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي على توحيد مؤسسات الدولة وميزانيتها.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيانه مساء اليوم، أن أحمد عمر معيتيق، بحث خلال زيارته المنطقة الشرقية رفقة وزير المالية فرج بومطاري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتوحيد الميزانية العامة للدولة وإنهاء الانقسام المالي وتوحيد المؤسسات وإنهاء تعثر الانفاق الحكومي.

وتم خلال اللقاء العمل لتمهيد الطريق لحكومة موحدة تستلم مهامها بميزانية موحدة ومؤسسات موحدة والعمل على إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة التنفيذية، حسب البيان.

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