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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: تصاعد الاحتياجات الإنسانية في سوريا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:27 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم السبت، عن أن الاحتياجات الإنسانية في أنحاء سوريا تزداد بعد مرور عشر سنوات على "النزاع المسلح"، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل منها المعارك المسلحة وتدهور الاقتصاد، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن خدمات المياه والصحة والبنية الأساسية للصرف الصحي فقيرة أو منعدمة بأنحاء سوريا، وبحلول يناير الماضي، وصل عدد من يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية إلى 13,4 مليون شخص، بما يزيد بمقدار مليونين عن العام السابق لذلك، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.

ويعتبر الأمن الغذائي من أكثر الاحتياجات إلحاحًا، ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن ما لا يقل عن 12,4 مليون شخص- أي 60% من السكان- يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وقد زاد هذا العدد بنحو 4 ونصف مليون شخص خلال عام واحد.

وتُقدر الأمم المتحدة أن نحو مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع، فيما يصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 2،4 مليون طفل، فيما تمكنت وكالات الإغاثة العام الماضي من تقديم المساعدات الإنسانية الشهرية لحوالي 7,6 مليون سوري.

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