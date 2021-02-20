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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوبيش يعرب عن ارتياحه لنية «الدبيبة» تشكيل حكومة ليبية شاملة

السبت 20/فبراير/2021 - 06:26 م
يان كوبيش
يان كوبيش
عبير سليم
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أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم السبت، عن ارتياحه إزاء نية رئيس الوزراء الجديد عبدالحميد الدبيبة تشكيل حكومة تمثيلية وشاملة للجميع.

ووفق بيان للبعثة الأممية عبر موقعها الالكتروني، حول لقاء كوبيش مع الدبيبة اليوم، فقد أثنى المبعوث الأممي، التزام الدبيبة بتخصيص 30% من المناصب الحكومية للمرأة بالإضافة إلى إدراج الشباب.

وقالت البعثة، إن الدبيبة أطلع كوبيش على رؤيته لخارطة طريق تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية والتنموية في البلاد.

وأضافت، أنهما اتفقا على أهمية عقد جلسة رسمية لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن للتصويت على منح الثقة للحكومة.

وذكرت، إن كوبيش أكد التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في سعيها لتوحيد البلاد وتعزيز تقديم الخدمات للشعب الليبي فضلًا عن تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

ونوه البيان الى أن المبعوث كوبيش، قد التقى أيضا اليوم، بشكل منفصل، بوفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في إطار مواصلة اجتماعاته مع المسؤولين الليبيين والأطراف الفاعلة في طرابلس، التي تهدف التأكيد على استمرارية المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية التي تيسرها الأمم المتحدة.

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