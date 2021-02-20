223 إصابة كورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 170 ألفا و234 حالة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة ب(ان أرمينيان) الأرمينية، اليوم السبت - أن هناك 113 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 161 ألفا و903 أشخاص.. مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 3159 حالة.