روسيا: مفاوضات مع عدة شركات لتصنيع لقاح سبوتنيك V بالنمسا

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، السبت، أن روسيا تجري مفاوضات مع عدد من الشركات النمساوية من أجل تصنيع لقاح "سبوتنيك V" هناك.وقال دميترييف لإذاعة "o1" النمساوية: "توجد في النمسا واحدة من أفضل شركات الأدوية في العالم. نحن بالفعل نجري مفاوضات مع عدد من الشركات النمساوية، ونرغب في إقامة شراكة في الإنتاج مع النمسا، بما في ذك، تصدير اللقاح من النمسا للدول الأخرى"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.وتابع: "نرى دعمًا من النمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا" للّقاح الروسي، مضيفا: "يشدد السياسيون في هذه البلدان على ضرورة وجود خيار أمام الناس حول أي لقاح ينتقون".