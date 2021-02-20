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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تصدر عددًا من القرارات التنظيمية للعمل بالوزارة

السبت 20/فبراير/2021 - 06:37 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السبت، عددًا من القرارات الوزارية التي من شأنها تطوير منظومة العمل بالوزارة.

وقالت الوزارة إن القرار الأول الذي حمل رقم 314 لعام 2021 نصّ على تكليف الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، للعمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي، وذلك لمدة عام من إصدار القرار، لما حققه خلال الفترة الأخيرة من إنجازات في تطوير منظومة العمل بالمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي، إضافة إلى جهوده في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال تجيهز مستشفيات العزل والفرز على مستوى الجمهورية، وكذلك تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.

أضاف أن القرار الوزاري الثاني حمل رقم 81 لعام 2021، نصّ على تكليف الدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، للقيام بتسيير أعمال رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، وذلك لمدة عام من تاريخ إصدار هذا القرار، نظرًا لجهوده المبذولة في وضع آلية عمل تمكن من خلالها من توفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، والوقوف على كافة الاحتياجات الطبية وإمداد المستشفيات بها أولًا بأول.

وحمل القرار الثالث رقم 465 لعام 2021 والذي نصّ على تكليف الدكتور أحمد محيي القاصد، للعمل مستشارًا لوزيرة الصحة والسكان لشؤون تشغيل المستشفيات، وذلك لمدة عام من صدور القرار للاستفادة من خبراته في مجال إدارة المستشفيات.

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