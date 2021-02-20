ديانا جبران تمثّل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية للتعليم

باشرت المستشارة ديانا ماجد جبران، السبت، إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية للتعليم، وذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية.الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون.