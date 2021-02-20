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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمال الشاعر: صبري موسى راهب في محراب الكتابة

السبت 20/فبراير/2021 - 07:28 م
جمال الشاعر
جمال الشاعر
ايهاب مصطفى
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قال الإعلامي جمال الشاعر: إن صبري موسى اسم عزيز علينا جميعًا، وحين تقابله لا تملك إلا أن تحبه وهو شخصية إنسانية، مترفع وعزوف ولا يتكالب على الأشياء وراهب في محراب الكتابة، ويميزه أنه يكتب بشكل مغاير وتظل روايته "فساد الأمكنة" هي البطل والظاهرة والإنتاج الفارق وهو ليس شبيهًا لأحد من الكتاب.

وأشار إلى أن نجيب محفوظ الكثير خرج من عباءته كما هو الحال مع يوسف إدريس ويحيي حقي، لكن صبري فريد في إبداعه ليس شبيهًا لأحد ولا يشبهه أحد، وهو كل هذه الصوفية والتوجه والبصيرة في اقتحام الصحراء والبحث في الوجود الإنساني وفلسفة الوجود.

وأضاف الشاعر خلال ندوة "صبري موسى" (تفرد إبداعي وتميز إنساني) بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك: كان صبري موسى سباقًا وقدرته علي كتابة السيناريو مدهشة، وهو من كتب "البوسطجي" وغيره، هو أديب متميز وكيف أن النص حين يكون فاخرًا يحرص المخرج أن يبدع ويكون عبقريًا.

وتابع: دائمًا كان يبحث عن آفاق أخرى وهو من المستكشفين للكتابة المغايرة، وإنتاج موسى متميز، وإنتاج أي مبدع لا يكون بالكم ولكن بالكيف.

وتوجه جمال الشاعر بالشكر لأنس الوجود رضوان زوجة الكاتب الكبير، وذكر أنها مثال رائع للزوجة المخلصة والمحبة، كانت تتصرف بقوة في ظروف قاسية وكانت مثالًا للعطاء.

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