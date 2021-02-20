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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمرو أسيوط: أنشطة المحافظة لا تقتصر على الزراعة والصناعة

السبت 20/فبراير/2021 - 07:19 م
علي حمزة
علي حمزة
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، على كثرة المقاومات الطبيعية والبشرية الموجودة في المحافظة، لافتًا إلى أن نشاط المحافظة لم يقتصر على الزراعة أو الصناعة فقط، بل هناك عدة أنشطة في كثير من المجالات مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة.

وأضاف «حمزة» في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك اعتزامًا لتدشين مجمع صناعي خاص بالصناعات اليدوية، مثل السجاد، الكليم، الصوف المطعم بالحرير والجوبلان، مؤكدًا أن المجمع سيوفر فرص عمل لنساء المحافظة، والمجمعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بخفض نسبة البطالة.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن هناك فرصًا استثمارية في المحافظة لإقامة قرية سياحية وفنادق، كما أن هناك فرصًا لإقامة مراسٍ سياحية لاستقبال الفنادق العائمة القادمة من المحافظات المجاورة.

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