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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محمد المنفي: الحكومة المقبلة ستكون لكل الليبيين دون إقصاء

السبت 20/فبراير/2021 - 06:16 م
محمد المنفي
محمد المنفي
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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الجادة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الأمن داخلها للوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد لها.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، اليوم السبت بمدينة طرابلس، حيث ناقشا العلاقات بين البلدين، وسبل التعاون المشترك.

ونقلت (بوابة الوسط) الليبية عن السفير الإيطالي تأكيده - خلال اللقاء - أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الذي ينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوروبية، معربا عن تهنئته لرئيس المجلس الرئاسي باختياره من ملتقى الحوار السياسي الليبي، مضيفا أن روما ستكون دائما إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار.

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