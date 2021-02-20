أمريكا: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا لـ28 مليونا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0%، السبت، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الجمعة لتصل إلى 28 مليون إصابة حتى الساعة 06:59 صباحا بتوقيت نيويورك.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط يومي نسبته 3ر0% خلال الأسبوع الماضي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 52ر3 مليون إصابة، بزيادة 3ر0% على الفترة نفسها من يوم أمس.

وشهدت ولاية أيوا زيادة بنسبة 2ر8% في عدد الحالات عن يوم أمس ليصل الإجمالي فيها إلى 358 ألفا و795 إصابة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية حيث توفي 577 شخصا.