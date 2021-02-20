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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص: 57 ألفا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 06:08 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت وزارة الصحة القبرصية، السبت، أن 56 ألفا و791 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنها تهدف إلى استكمال التطعيمات بالجرعة الأولى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والمهنيين في مجال الصحة، والذين ينتمون إلى فئات معينة من السكان.
وبدأت السلطات الصحية أيضًا في إعطاء اللقاحات للمصابين بالفشل الكلوي والذين يحتاجون إلى غسيل الكلى.
وقالت الوزارة إنها تتوقع استخدام 130 الفا و440 جرعة من اللقاحات الثلاثة المرخصة في الشهر المقبل، مضيفة أنه عندما يتم نشرها بالكامل، يمكن لأطقم التطعيم إعطاء 15000 لقاح يوميًا، على الرغم من نقص الإمدادات حتى الآن.
وأفادت صحيفة سيبرس ميل القبرصية على موقعها الإلكتروني أن 19221 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بينما حصل 37570 على الجرعة الأولى، ومعظمهم من كبار السن.

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