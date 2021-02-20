سوريا: مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين جراء انفجار دراجة مفخخة

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 10 آخرون بجروح جراء انفجار دراجة نارية مفخخة، اليوم السبت، في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية (قسد)، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).وذكرت مصادر محلية في تصريح لوكالة سانا أن دراجة نارية مفخخة انفجرت وسط سوق شعبية داخل مدينة البصيرة ظهر اليوم في وقت تشهد فيه السوق حركة نشطة ما تسبب بمقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح، بعضهم في حالة حرجة، إضافة إلى احتراق عدد من المحال ووقوع أضرار في ممتلكات الأهالي.