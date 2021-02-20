غدًا.. قطع المياه عن مدينة قليوب 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب، غدًا الأحد، من الساعة 10 صباحا إلى 3 عصرا، وذلك لإجراء أعمال ربط للمرحلة الثانية بمحطة المياه المرشحة بكوم أشفين.وأهابت الشركة في بيان لها اليوم، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.