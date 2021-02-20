غدًا.. قطع المياه عن مدينة قليوب 5 ساعات
السبت 20/فبراير/2021 - 06:41 م
كتب صلاح حسنىطباعة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب، غدًا الأحد، من الساعة 10 صباحا إلى 3 عصرا، وذلك لإجراء أعمال ربط للمرحلة الثانية بمحطة المياه المرشحة بكوم أشفين.
وأهابت الشركة في بيان لها اليوم، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وأهابت الشركة في بيان لها اليوم، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.