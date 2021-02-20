2200 إصابة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 359 ألفا و811 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 334 ألفا و191 حالة شفاء، بعد تسجيل 1299 حالة إضافية، كما سُجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4543 حالة.