مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

لقي طفلان مصرعهما، وأصيب والدهما في حادث تصادم بين دراجة نارية كانوا يستقلونها على طريق بنها كفرشكر وسيارة ربع نقل وأخرى جامبو أمام مدخل قرية كفرعامر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفرشكر بوقوع حادث تصادم أمام قرية كفرعامر على طريق "بنها كفرشكر".وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس المباحث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى جامبو ودراجة نارية يستلقها "أ م م" ٣٣ عامًا، مصاب، وزوجته "س ع" ٢٥ عامًا، مصابة، وأبناؤهما رودينة ٥ سنوات، ومالك سنة، وتوفي الطفلان في مكان الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها العام.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.