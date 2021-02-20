المشدد 5 سنوات لمتهم بترويج الحشيش بمصر القديمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، المتهم "هشام.ح"، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بمصر القديمة.صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض وإيمان السيد أحمد مليجي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، ومحمد سيد شحاتة.وأسندت النيابة للمتهم "هشام.ح"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم مصر القديمة.وشهد معاون قسم مصر القديمة أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم يشعل سيجارة ينبعث منها رائحة مخدر الحشيش، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على مخدر الحشيش وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.