إنشاء منطقة لوجستية واستصلاح 10 آلآف فدان بالوادي الجديد

قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاتفاق الموقّع بين وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة الوادي الجديد وشركة أورانج بى جلوبال اليونانية الهدف منه إنشاء مزرعة نموذجية على أحدث التقنيات وربط إنتاجها بمشروعات (صناعية – تجارية)، ما يدعم التنمية المستدامة بالمحافظة.أضاف مصيلحي، خلال التوقيع على العقد مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وإبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذا المشروع يشمل مساحة 10 آلاف فدان كمرحلة أولى على أن يتم التوسع في استصلاح خمسين ألف فدان طبقًا للمراحل القادمة الموقعة فى الاتفاق، لافتًا إلى أن الاتفاق يعد أول استثمارات أجنبية على أرض المحافظة بالشراكة مع البنك الزراعي المصري، وشركة الريف المصري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مثل هذه المشروعات والعمل على جذب استمارات اجنبية بالشراكة مع الجانب المصري.وتابع أنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية عل مساحة 100 فدان تحتوى على أسواق تجارية وأسواق نصف جملة وتجزئة، ومصانع للتعبئة والفرز ومنطقة صناعية للصناعات الغذائية مما يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة وضبط الأسعار.وشدد مصيلحي على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات.وخلال توقيع الاتفاق أكد محافظ الوادي الجديد أن الاتفاق الموقع مع الشركة اليونانية والمحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين سيساهم فى توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة وسيكون نواة لجذب الاستثمارات للمحافظة، إضافة إلى صناعات أخرى بالمحافظة منها صناعة التمور خاصة بعد موافقة الرئيس السيسي على دخول الاستثمارات اليونانية للمحافظة لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرة في محافظات أخرى خاصة وأنه سيتم تأسيس شركة مصرية يونانية لهذا المشروع.من ناحيته، أكد رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية أن حجم استثمارات المشروع يصل إلى مليار جنيه قابلة للزيادة حيث سيتم استصلاح أراضي لزراعة العديد من المحاصيل مثل الموالح "البرتقال- الليمون - جريب فروت – ماندرين- رمان – فراولة – طماطم " وبعض الأعشاب، وفقًا لطبيعة الاراضي وذلك عقب تقديم دراسة جدوى للمشروع، حيث ستتضمن هذه المنطقة اللوجستية انشاء مصانع ومحطات تصدير بالمحافظة مما سيعزز حجم الصادرات المصرية بالعملات الأجنبية.