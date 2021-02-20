آلاف المحتجين في أرمينيا يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة

طالب آلاف المحتجين، اليوم السبت، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالاستقالة.وطلب رئيس الوزراء الأسبق فازجين مانوكيان من أنصاره في تجمع حاشد في العاصمة يريفان "الاستعداد للانتفاضة".ونقلت وسائل الإعلام الأرمينية عن الرجل 75 عاما قوله "يجب أن نكون مستعدين للاستيلاء على السلطة بسرعة البرق". وكان مانوكيان أول رئيس وزراء لأرمينيا المستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي خلال أوائل التسعينيات.وقد رشحته المعارضة لخلافة باشينيان وأعلنت أنها ستتظاهر الآن "دون انقطاع".واندلعت احتجاجات المعارضة في الجمهورية السوفيتية السابقة منذ انتهاء القتال في منطقة ناجورنو- كاراباخ قبل أكثر من ثلاثة أشهر.ورفض باشينيان مرارا الاستقالة وعرض بدلا من ذلك إجراء انتخابات جديدة هذا العام. وتعتزم المعارضة مقاطعة التصويت إذا خاض رئيس الوزراء الانتخابات مرة أخرى.وتحمل المعارضة باشينيان شخصيا مسؤولية الهزيمة أمام أذربيجان.يذكر أن القتال الأخير بين أذربيجان وأرمينيا بسبب ناجورنو كارباخ، اندلع في 27 سبتمبر الماضي ودام حتى التاسع من نوفمبر الماضي.وتمكنت أذربيجان من استعادة أجزاء كبيرة من الإقليم التي كانت قد فقدتها في مطلع تسعينيات القرن الماضي. وإجمالا سقط 4700 قتيل من الجانبين، غالبيتهم جنود، ولا يزال يتم انتشال جثث الجنود والمدنيين.